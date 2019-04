Staugefahr zu Ostern: Wo mit Verzögerungen zu rechnen ist

Schon ab Gründonnerstag ist mit Osterverkehr zu rechnen. Die erste starke Reisewelle setzt am Nachmittag und Abend von Deutschland, wo am Karfreitag alle frei haben, über Oberösterreich, Niederösterreich und das Burgenland Richtung Ungarn ein. Betroffen sind vor allem die Autobahnen A8, A1 und A4. Zusätzlich beginnen die Osterferien in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen. Das werden viele unserer nördlichen Nachbarn für einen Kurzurlaub in den Skigebieten oder am Mittelmeer nutzen.

Am Karfreitag beginnt dann der typische Ausflugs- und Reiseverkehr Richtung Süden in Westösterreich. Mit Staus und Verzögerungen ist auf der Fernpassstrecke, auf der Tauern-, Inntal- und Karawankenautobahn sowie am Brenner zu rechnen. Stauen kann es auch auf der Phyrnautobahn Richtung Slowenien.