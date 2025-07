Stau und Parkplatznot: Protest am Hannovermarkt

Konkret fordert die Gruppe temporäre Fahrverbote an den umliegenden Straßen und gestalterische Maßnahmen für die Verkehrsberuhigung, etwa Topfpflanzen auf der Straße. Ein weiterer Wunsch der Initiative: Es solle mehr Anreize geben, in die Parkgarage zu fahren – etwa in Form von Gutscheinen. So wolle man der Parkplatznot entgegenwirken.