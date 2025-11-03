Zum Beginn der Arbeitswoche hat die Kombination aus Ferienende und Regen Montagfrüh in weiten Teilen Österreichs zu teilweise massiven Staus im Frühverkehr geführt.

Den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen wurden zahlreiche Behinderungen gemeldet: Der längste Stau, rund 18 Kilometer, wurde in Wien durch einen Auffahrunfall auf der Südosttangente (A23) Höhe Handelskai Richtung Kagran verursacht.