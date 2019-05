Starkregen im Westen: Autobahn-Sperre und Murenabgänge

Bereits am Montag haben Meteorologen einen Starkregen-Alarm für den Westen Österreichs ausgegeben. Seither leuchtet die Region rund um den Vorarlberger Bregenzerwald auf der Warn-Karte der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) rot auf.

Die in diesem Gebiet gefallenen Regenmengen innerhalb von 48 Stunden bis Dienstagmorgen sind enorm. In Alberschwende waren es 145 Liter pro Quadratmeter, in Bregenz 135 Liter und in Dornbirn 133 Liter.

Teilsperre der A14

Die anhaltenden Regenfälle sorgten am Dienstagvormittag für Verkehrsbehinderungen in Vorarlberg. Wie die Asfinag mitteilte, wurde aufgrund von Überschwemmungen vorerst die Auffahrt der Anschlussstelle Dornbirn-Nord in Richtung Bregenz sowie die Überholspur auf der A 14 Rheintal/Walgau Autobahn aus Gründen der Verkehrssicherheit gesperrt.