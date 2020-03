Stadt Salzburg: NS-Mahnmal stark beschädigt

Ein Anrainer war am Samstag auf die Beschädigung aufmerksam geworden, informierte in einer Aussendung die Radiofabrik, die sich seit Jahren für die Erinnerungskultur an die Gräueltaten des Nationalsozialismus engagiert. Gestern, Montag, wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung bei der Polizei eingebracht. Roma und Sinti waren in der NS-Zeit in dem Lager im Stadtteil Maxglan interniert. Sie wurden dann in Konzentrationslager deportiert.