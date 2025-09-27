Tortengalerie Bistro: Neben St. Pöltens Dom lockt ein neues, süßes Eck
Nach dem Start im Sommer und aufwendigen Verschönerungen feierte das „Tortengalerie Bistro“ am Domplatz in St. Pölten die offizielle Eröffnung.
Auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) schaute vorbei, um die Süßigkeiten von Manuel Prunbauer zu verkosten.
Neben Konditorhandwerk gibt es Kaffee und Prosecco.
"Größere Stadt gesucht"
Der in Herzogenburg erfolgreiche Patissier suchte „bewusst die größere Stadt, um mehr Menschen zu erreichen und auf die Tortengalerie aufmerksam zu machen“, erzählt Prunbauer, der sich mit dem Eck am Domplatz Richtung Herrenplatz eine besonders belebte Ecke ausgesucht hat.
Drei Öffnungstage gibt es derzeit, abgestimmt auf die Markttage – Dienstag, Donnerstag, Samstag (jeweils 8 bis 13 Uhr). „Wenn es weiter so gut läuft, könnte auch ein vierter Tag dazukommen“, sagt Prunbauer, der mit einer Mitarbeiterin das kleine Lokal betreut.
"Pralinen gehen besonders gut"
Während in der in Herzogenburg beheimateten Tortengalerie hauptsächlich die individuell abgestimmten Torten bestellt, fabriziert und abgeholt werden, „gehen im Bistro vorerst die Pralinen besonders gut. Aber vermehrt fragen Gäste auch nach den Torten nach, wenn sie vom Angebot hören“, freut sich Prunbauer.
Traditionell sehr früh nachgefragt sind die Weihnachtsbäckereien. Rund 500 Kilogramm stellt Prunbauer Jahr für Jahr her, „und tatsächlich beginnen schon wieder die Vorbestellungen.“
www.tortengalerie.at
Kommentare