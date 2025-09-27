Tortengalerie Bistro: Neben St. Pöltens Dom lockt ein neues, süßes Eck

Nach dem Start im Sommer und aufwendigen Verschönerungen feierte das „Tortengalerie Bistro“ am Domplatz in St. Pölten die offizielle Eröffnung. Auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) schaute vorbei, um die Süßigkeiten von Manuel Prunbauer zu verkosten.

Neben Konditorhandwerk gibt es Kaffee und Prosecco. "Größere Stadt gesucht" Der in Herzogenburg erfolgreiche Patissier suchte „bewusst die größere Stadt, um mehr Menschen zu erreichen und auf die Tortengalerie aufmerksam zu machen“, erzählt Prunbauer, der sich mit dem Eck am Domplatz Richtung Herrenplatz eine besonders belebte Ecke ausgesucht hat. Drei Öffnungstage gibt es derzeit, abgestimmt auf die Markttage – Dienstag, Donnerstag, Samstag (jeweils 8 bis 13 Uhr). „Wenn es weiter so gut läuft, könnte auch ein vierter Tag dazukommen“, sagt Prunbauer, der mit einer Mitarbeiterin das kleine Lokal betreut.