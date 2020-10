SPÖ-Steiermark will Ex-Geschäftsführer aus der Partei ausschließen

Anton Vukan trug vor gut 15 Jahren immer nur rote Schuhe. Das hatte ein bisschen etwas von einem PR-Gag, aber auch mit der erstmaligen Überrundung der ÖVP in der Steiermark durch die SPÖ zu tun: Als Franz Voves Landeshauptmann wurde, war Vukan Parteigeschäftsführer.

Namensliste mit ÖVP-Vize

Bald muss Vukan seine roten Schuhe aber endgültig ausziehen: Die Landespartei unter Anton Lang will ihn aus der Partei ausschließen - der Bürgermeister von Mureck in der Südoststeiermark hatte mit seinem ÖVP-Vize Klaus Strein eine Namensliste gegründet. Mit dieser traten sie bei den Gemeinderatswahlen an.