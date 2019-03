Spitalsreform in Tirol startet mit „Kommunikations-Desaster“

Die Opposition verlagert die Debatte über die Spitalsreform nun in den Landtag. Bei der Sitzung kommende Woche stellt sie eine dringliche Anfrage an Tilg zu seinem Konzept hinter der Schließung von Natters. Die ÖVP will den Antrag unterstützen. Tilg werde die Landtagsparteien zudem am Montag zu einem Gespräch laden.