Sperren, Staus, Umleitungen: Silvesterverkehr in Wien

Kein Jahreswechsel ohne Verkehrssperren – das gilt natürlich auch für Silvester 2025. Wegen des Silvesterlaufs am 31. Dezember wird der Ring ab 10 Uhr voraussichtlich zwischen Operngasse und Schottengasse komplett gesperrt sein. Ab 10.30 Uhr bis 13 Uhr folgen abschnittsweise Sperren entlang der Laufstrecke. Polizei und Einsatzkräfte regeln den Verkehr. Ausweichmöglichkeiten bestehen über die Vordere Zollamtsstraße, Am Stadtpark, Am Heumarkt, die Lothringer Straße, den Karlsplatz sowie über die Zweierlinie. Großräumiges Ausweichen über den Gürtel oder über die Obere und Untere Donaustraße beziehungsweise den Handelskai ist empfehlenswert.

„Die Straßenbahnlinien D, 1, 2 und 71 werden zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr kurzgeführt oder umgeleitet. Die Autobuslinie 74A verkehrt nur zwischen St. Marx und Landstraße“, so der ARBÖ-Informationsdienst in einer Aussendung.