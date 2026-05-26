28 Stellen werden abgebaut: SOS-Kinderdorf "strafft Verwaltung"

Die Organisation SOS-Kinderdorf Österreich hat am Dienstag einen Stellenabbau in der Verwaltung angekündigt. An den Standorten Innsbruck, Wien und Graz verlieren 28 Menschen ihre Jobs, weitere 22 seien von "vertraglichen Änderungen" betroffen, sagte Geschäftsführerin Caroline Porcham gegenüber Journalisten in Innsbruck.

Auch die Angebote der Kinderschutzeinrichtung in den Bundesländern würden nun geprüft. Dabei sei ein weiterer Stellenabbau derzeit nicht ausgeschlossen.