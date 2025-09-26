SOS-Kinderdorf-Aufsichtsrat: "War Aufgabe in dieser Detailtiefe nicht gewachsen"

Im Aufsichtsrat von SOS-Kinderdorf sollen in Zukunft vorrangig Menschen mit "wirklich tiefer Kenntnis" von Kinderschutz und Pädagogik sitzen. Der Aufsichtsrat habe zwar nach Bekanntwerden von Missbrauchsvorwürfen an zwei Standorten sehr wohl Maßnahmen ergriffen, betonte der Vorsitzende Willibald Cernko in der ZiB2. Aber: "Das ist etwas, das ich für mich mitnehme. Dass ich möglicherweise dieser Aufgabe in dieser Detailtiefe nicht gewachsen war, weil ich diese kleinen Zusammenhänge nicht gesehen habe."

Für ihn sei das "ein rundes Bild" gewesen: "Missstand, Maßnahme ergriffen, wieder sauber korrigiert", so Cernko. Vor 2021 seien im Umgang mit gemeldeten Übergriffen "schwere Fehler" passiert, räumte er ein. Die Kritik, dass hier zu lange zugesehen wurde, sei berechtigt. Von der Geschäftsführung sei schließlich aber ein Schlussstrich gezogen und ein "Neustart" hingelegt worden.