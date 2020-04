Sonntagswetter: Wieder bis zu 22 Grad möglich

Zu Wochenbeginn zeigen sich vermehrt Wolken, insbesondere über den Alpen sowie generell in den Landesteilen südlich des Alpenhauptkammes. Hier können bis zum Abend auch lokale Regenschauer niedergehen. Im Ostalpenraum scheint verbreitet Sonne, wobei immer wieder auch ein paar dichtere Wolken den Himmel zieren. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zwei und elf Grad, mit 17 bis 23 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht.

Der Dienstag startet zwar in den meisten Landesteilen noch einmal sonnig und trocken. Vor allem im Südwesten werden die Quellwolken jedoch bald dichter, mit ihnen setzen Regenschauer ein. Bis zum Abend breiten sich Wolken und Schauer immer weiter in Richtung Osten und Südosten aus. Die meisten Niederschläge gibt es generell über dem Berg- und Hügelland. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. In der Früh liegen die Temperaturen bei fünf bis elf Grad, die Nachmittagstemperaturen sind mit 15 bis 26 Grad erreicht.