Sommerstimmung in Klagenfurt, Kontrollen in Velden

Am Campingplatz haben sich Nicholas, Angelo, Dominik und Raphael eingefunden. Die Schüler des Sportgymnasiums Wiener Neustadt haben spontan ihre Sachen gepackt und sind samt Zelt am See aufgeschlagen.

Das Wetter war für sie kein glücklicher Begleiter. „Zu viert bei strömenden Regen in einem Zelt das ist dann doch eher suboptimal,“ konstatiert Nicholas. Man lasse sich vom schlechten Wetter jedoch nicht die Laune vermiesen.

Einer, der den Platz wie kein anderer kennt, ist Adri Arsten. In 45 Jahren war der Holländer nur zwei Mal nicht am Campingplatz. Ganze vier Monate bleibt er normalerweise.

Irgendwann traten die Verantwortlichen an ihn heran und fragten, ob er nicht als Hausmeister tätig seien wolle. 10 Jahre ist das mittlerweile her. Dem Mann wurde auch eine besondere Ehre für langjährige Gäste zu Teil: ein nach ihm benannter Platz am Camping-Areal.

Auch vier Vorarlberger haben ihrer Urlaubsgruppe einen Namen gegeben: „Die Hölzer on Tour“ nennen sie ihren Trip und haben sogar ein eigenes Logo für ihre Runde.

Sie sind gerade erst angekommen, der Weg aus dem Ländle samt Übernachtung auf einer Raststation war weit. „Wir bleiben bis Montag, danach schauen wir einmal, wo uns der Wind hinträgt, “ erzählt Daniel.

Einen weiten Weg hat auch Günter Schäfer hinter sich. Und das im doppelten Sinne. Der Mann aus Köln (NRW) feiert mit seiner Ehefrau Hilde am 3. Juli die goldene Hochzeit. „Auch ein Teil der Familie reist heute am Abend für die Feierlichkeiten an,“ erzählt der Deutsche. Er ist zum 28. Mal am Wörthersee, in seiner zweiten Heimat, wie er sagt.

Nachgefragt: Gute Stimmung am Klagenfurter Campingplatz