Sobald die Schilder stehen, gilt Lkw-Fahrverbot im Ennstal

Er habe es sich beim Thema Schwerverkehr sicher nicht leicht gemacht, versichert Josef Dick, Bezirkshauptmann von Liezen. Doch die Zählung in Haus im Ennstal war eindeutig: Von den 1.800 Lkw täglich, die die B 320 passieren, hatten 750 bis 800 weder Anfang noch Ziel in der Region klassische Ausweichfahrten von gebührenpflichtigen Autobahnen.

Damit ist demnächst Schluss. Am Dienstag erließ Dicks Behörde ein Fahrverbot für jenen Schwerverkehr, der nicht zum Ziel- und Quellverkehr gehört. Noch in dieser Woche soll die Verordnung im Amtsblatt erscheinen und damit wie gesetzlich vorgesehen kundgemacht werden. Auch die Verkehrsschilder sollen in den nächsten Tagen aufgestellt werden. Sobald sie stehen, gilt das Fahrverbot.