So viele Corona-Infizierte wie zuletzt Anfang Mai: 1.599 Personen positiv

Insgesamt gab es in Österreich bisher 20.558 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. 95 Patienten werden derzeit in Spitälern behandelt. Neue Fälle gab es in den letzten 24 Stunden (Stand: 10 Uhr) 86. 37 Personen sind im selben Zeitraum genesen.

Die meisten neuen Fälle gab es in Oberösterreich mit 31 Neuinfektionen, gefolgt von Wien mit 23 Niederösterreich mit 21 Neuinfizierten.

Damit gibt es insgesamt aktuell 1.599 Infizierte in Österreich - so viele wie zuletzt am 4. Mai. 713 Menschen sind bisher in Österreich mit Covid-19 gestorben.