Skiunfall am Gletscher: 13-jähriger Amerikaner wurde schwer verletzt

Ein 13-jähriger Amerikaner ist am Dienstag beim Skifahren am Hintertuxer Gletscher in Tirol schwer verletzt worden. Der Jugendliche nahm laut Polizei an einem Trainingscamp teil, als er nach Abbruch des Trainings wegen Schlechtwetters bei der Talfahrt vermutlich falsch abbog, auf einer Querfahrt über den Pistenrand hinaus geriet und in einer Senke zu liegen kam.

Eine zufällig vorbeikommende Skifahrerin entdeckte schließlich Skiutensilien auf der Piste und sah den Buben. Sie setzte die Rettungskette in Gang. Der Amerikaner wurde daraufhin erstversorgt, geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.