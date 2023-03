Serienbetrug in Skigeschäften, Tiroler Polizei sucht Täter

Ein bisher unbekannter Serienbetrüger ist in Tirol in Erscheinung getreten und hat in Sportgeschäften hochpreisige Skier erschlichen. Eine der Auffälligkeiten dabei ist, dass der Unbekannte es immer auf die gleichen Skier (Atomic Redster, Modelle G9 und S9) abgesehen hatte. Dass es sich um einen "Atomic-Fan" handelt, lässt auch dieses Detail vermuten: In allen Fällen trug der Mann rote Atomic-Skischuhe oder führte diese zumindest zur Bindungseinstellung mit sich.

Es entstand bereits ein Gesamtschaden im fünfstelligen Eurobereich. Bisher sind von Anfang bis Ende Jänner zehn Fälle in Westendorf und im Stubaital dokumentiert. Die Polizei ist nun mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gegangen.