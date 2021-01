"Schwerwiegender Verstoß": SPÖ schließt Ex-Geschäftsführer aus

Nun ist es fix: Der frühere Geschäftsführer der SPÖ in der Steiermark, Anton Vukan, wird aus der Partei ausgeschlossen. Begründet wird dies von der Landes-SPÖ mit einem "schwerwiegenden Verstoß": Vukan trat mit seinem ÖVP-Vize Klaus Strein auf einer gemeinsamen Namensliste bei den Gemeinderatswahlen Ende Juni in Mureck an, wo er seit mehreren Jahren als Bürgermeister fungiert.

Zwei Drittel der Stimmen

Heuer entschloss sich Vukan jedoch, nicht länger unter der SPÖ-Flagge zu segeln - das brachte ihm und seinem ÖVP-Kollegen einen beachtlichen Wahlerfolg ein: Die gemeinsame Liste fuhr am 28. Juni 67,4 Prozent der Wählerstimmen ein - als SPÖ-Spitzenkandidat erreichte Vukan 2015 noch 51,8 Prozent.