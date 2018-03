Platter drängt Bund zu Tiroler Modell der Mindestsicherung

Besonders ambitioniert ist unter diesen Vorzeichen das im Programm festgeschriebene Ziel, dass „jeder, der arbeitet und fleißig ist, die Möglichkeit haben muss, sich ein Eigenheim zu schaffen“. In Tirol gibt es 3000 Hektar gewidmeten Baugrund. Der große Hebel, um diese Flächen auf den Markt zu bringen, scheint im Abkommen allerdings nicht vorhanden.

Der vor allem in Innsbruck grassierenden Spekulation will man konkret entgegenwirken. So soll der Leerstand in der Landeshauptstadt, der auf 3000 Wohnungen geschätzt wird, konkret erhoben werden. Und in weiterer Konsequenz womöglich besteuert werden.