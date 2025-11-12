So sollen Schulen künftig mit antisemitischen Vorfällen umgehen

Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen nach dem Hamas-Angriff auf Israel vom 7. Oktober 2023 haben antisemitische Übergriffe in Österreich stark zugenommen, für Lehrerinnen und Lehrer ist der Umgang damit herausfordernd.

Eine neue Handreichung des Bildungsministeriums soll Schulen nun dabei helfen, effektiv auf antisemitische Vorfälle zu reagieren. In die Erarbeitung waren Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie zivilgesellschaftliche und Forschungsorganisationen eingebunden.

Bei einer Evaluierung seiner Maßnahmen zur Bekämpfung von Antisemitismus im Auftrag der EU-Kommission hat das Bildungsministerium grundsätzlich gut abgeschnitten, wurde in einer Aussendung des Bildungsministeriums betont. Verbesserungspotential bei Reaktion auf Vorfälle Im Teilbereich "Reaktion auf Vorfälle" wurde allerdings noch Verbesserungsbedarf gesehen. Als Folge wurde das Forschungsprojekt "Antisemitismus in der Schule - Perspektiven von Betroffenen und Case Management Strategien" gestartet. Ergebnis ist die Handreichung, die am Dienstagabend im Haus der Geschichte Österreich vorgestellt wurde und zu den 49 Maßnahmen der erneuerten "Nationalen Strategie gegen Antisemitismus 2.0" zählt.