Der Winter hat Österreich wieder fest im Griff. Jedenfalls den Osten. Im Tiroler Ischgl wurde am Dienstagnachmittag eine Person bei einem Lawinenabgang leicht verletzt. Die Lawinensituation in Tirol blieb weiterhin kritisch, sogar in der Landeshauptstadt Innsbruck wurden Wanderwege auf der Nordkette gesperrt. Im westlichen Karwendelgebirge gilt - wie in großen Teilen Tirols - Lawinenwarnstufe 4 auf der fünfteiligen Skala.

Seit dem Wochenende war die Lawinengefahr insbesondere im Westen des Bundeslandes deutlich angestiegen. Neuschnee, Wind und eine instabile Schneedecke bergen hohe Risiken. Der Lawinenwarndienst des Landes rief zu äußerster Zurückhaltung auf. Erst am Sonntag starben zwei 37-jährige Snowboarder am Stubaier Gletscher im freien Gelände unter einer Lawine.

Am Arlberg hat intensiver Schneefall die Schneedecke in der Nacht auf Dienstag auf bis zu 1,5 Meter anwachsen lassen - oberhalb von 2.000 Metern gilt aktuell Warnstufe 4 (große Gefahr).

Für Dienstagnachmittag ist erneut intensiver Schneefall angesagt, "deshalb dürfte die Lawinengefahr innerhalb der Stufe 4 weiter ansteigen", sagt Bernhard Anwander vom Lawinenwarndienst Vorarlberg gegenüber ORF.at.

Wie viel Schnee in der Nacht auf Dienstag am Arlberg gefallen ist, zeigt folgendes Video: