Schneefälle sorgten für Chaos auf Bahn und Straße

Die meisten Schüler nahmen es mit Humor. Der erste Schultag nach den Semesterferien begann für die Jugendlichen, die in Krumpendorf am Bahnhof strandeten, mit einer sehr großen Pause. Der Zug, der sie nach Villach bringen sollte, blieb im Bahnhof stehen. Oberleitungsschäden infolge von Schneebruch legten die Südbahnstrecke lahm. Vier Züge, die an Bahnhöfen gestoppt wurden, mussten evakuiert werden und 600 Fahrgäste in Busse umsteigen.

Schnee setzte den Bahnverkehr in Richtung Kärnten Montag erneut außer Betrieb: Die ÖBB gaben – wie vor zehn Tagen – eine Reisewarnung heraus und vertrösteten rund 30.000 Fahrgäste auf den Schienenersatzverkehr. Ab Leoben in der Obersteiermark war der Fernverkehr unterbrochen: Über die gesamte Südbahnstrecke in Kärnten kam es zu 20 Schadstellen an den Oberleitungen wegen umgestürzter Bäume, die dem schweren Schnee nicht standhielten.

Obwohl 250 Busse im Einsatz waren, gab es Wartezeiten von bis zu drei Stunden, bedauerte ÖBB-Sprecher Christoph Posch. Die meisten Probleme gab es wie schon zuletzt am Knoten Villach: Da die Busse nicht so viele Passagiere aufnehmen können wie Züge, mussten sich viele Fahrgäste am Bahnhof in Geduld üben.

Am Nachmittag entspannte sich die Situation: Zunächst wurde die Strecke Villach-Klagenfurt-Friesach wieder aufgemacht, von Leoben Richtung Kärnten wurden Regionalzüge über Unzmarkt geführt. Dann war auch die Südbahnstrecke eingleisig wieder befahrbar.