Schneechaos: Die Lawinengefahr nimmt weiter ab

Spontane Lawinenabgänge

In Tirol ist die Lawinengefahr ebenfalls bereits wieder auf "erheblich", also Stufe 3 gesunken. Trotzdem seien die schon etwas älteren Triebschneeansammlungen mit Vorsicht zu beurteilen, warnten die Experten. Diese können oberhalb von rund 2.200 Meter vor allem in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.

Zudem müsse auch weiterhin mit spontanen Lawinenabgängen gerechnet werden. An steilen Grashängen seien unterhalb von rund 2.400 Metern außerdem viele mittlere und vereinzelt auch große Gleitschneelawinen möglich. Vorsicht sei vor allem auch in Hängen mit Gleitschneerissen geboten. Gleitschneelawinen können zu jeder Tages- und Nachtzeit abgehen, so die Experten. Skitouren würden Vorsicht und Zurückhaltung erfordern.

Auch in der Steiermark ist die Lawinengefahr über 1.500 Meter Seehöhe auf Stufe drei - "erheblich" - gesunken. Unter der Baumgrenze war die Gefahr auf Stufe zwei - "mäßig". Durch die Aufhebung mehrerer Straßensperren befanden sich Donnerstagfrüh noch rund 260 Menschen in schwer zugänglichen Bereichen, hieß es aus dem Büro von Katastrophenschutzreferent Michael Schickhofer ( SPÖ).

Im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich haben die Helfer in den vergangenen Tagen über 300 Gebäude von Schnee befreit und gesichert. Zwölf Katastrophenhilfsdienst-Züge mit 671 Mitgliedern und 122 Fahrzeugen sowie zwölf Teleskopladern unterstützten die örtlichen Feuerwehren. Insgesamt leisteten rund 1.000 Helfer mehr als 12.000 Stunden, zog das Bezirkskommando Bilanz über den siebentägigen Einsatz.