Schneechaos: 57-jähriger Obersteirer starb unter Dachlawine

Trotz der zahlreichen Todesmeldungen in den vergangenen Tagen ist die Zahl der Lawinentoten in den letzten 20 Jahren stabil. "Es ist kein Trend auszumachen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Es ist relativ stabil geblieben", sagt Lawinenexperte Peter Höller im APA-Gespräch.

Die meisten Lawinentoten in Österreich in den vergangenen 20 Jahren gab es im Winter 1998/1999 - doch dabei handelte es sich mit dem Lawinenunglück in Galtür um eine inzwischen immer seltener gewordene Katastrophenlawine und somit um ein Ausnahmejahr.

Hotel in Ramsau von Lawine getroffen

Erst in der Nacht auf Dienstag kam es in Ramsau knapp zu einem Unglück. Ein Hotel wurde von einer Lawine getroffen. Dieses wurde aber am Montagnachmittag evakuiert.