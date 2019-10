Schlepperei-Vorwurf: Ex-Grün-Abgeordnetem bleibt Prozess erspart

Der frühere Nationalratsabgeordnete und Landessprecher der Kärntner Grünen, Matthias Köchl, hat sich am Freitag in seinem Strafverfahren mit der italienischen Justiz geeinigt. Wie Köchl auf APA-Anfrage sagte, komme es nun zu keinem Prozess wegen "Begünstigung illegaler Migration". Im Februar war Köchl nach seiner vorübergehenden Festnahme in Italien als Landessprecher zurückgetreten.

Köchl: "Es gab eine Einigung mit der italienischen Justiz und es kommt zu keinem Prozess." Sein zugeteilter Pflichtverteidiger habe das im Vorfeld ausgehandelt, das Verfahren am Freitag "hat ganze 15 Sekunden gedauert", so der Ex-Politiker. Er habe jedenfalls keine Haftstrafe bekommen, sondern nur eine Geldstrafe auf Bewährung. "Für mich ist das eine Verwarnung." Wie hoch der Betrag ist, wollte er nicht sagen. Solange er sich nichts mehr zuschulden kommen lasse, müsse er das Geld nicht zahlen, sagte Köchl. "Wäre ich Politiker, hätte ich wohl prozessiert. Aber so bin ich Privatperson und will eigentlich nur meine Ruhe."