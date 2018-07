Schießübungen auf Bierdosen: Einschusslöcher in der Mauer

In Wien war es ein Schuss mit einer Gaspistole, der in der Nacht auf Samstag zu einem Großeinsatz der Polizei in der Simmeringer Hauptstraße führte. Wegen Dutzender Schaulustiger musste das Areal für den darauf folgenden Polizeieinsatz großräumig abgeriegelt werden. Da zahlreiche Anrufer „Schüsse“ gemeldet hatten, ging die Exekutive vom Schlimmsten aus und rückte mit Spezialkräften von Wega und Cobra an. Zwei Iraner im Alter von 23 und 38 Jahren hatten in der Nacht Streit mit ihrem Nachbarn. Der 26-jährige aus Pakistan soll ihnen daraufhin im Stiegenhaus mit einer Gaspistole ins Gesicht geschossen haben.

Weil die Opfer weder Deutsch noch Englisch sprachen, verlangten die Befragungen den Beamten einiges an Geschick ab. Noch in der Nacht wurde der 26-jährige Tatverdächtige in der Nähe des Wohnhauses festgenommen. Er bestreitet die Tat, laut Polizeisprecher Paul Eidenberger nannte er ein Alibi, das nun überprüft wird. Er wurde auf freiem Fuß wegen zweifacher Körperverletzung angezeigt. Die Opfer wurden im Spital behandelt.