"Scheißblatt": Warum der "Verein der Chefredakteur:innen" auf FPÖ-Angriff reagierte

In dieser Folge von "Der Chefredakteur" geht es unter anderem um den Sager von Dominik Nepp, FPÖ-Wien-Chef. Er sprach in Bezug auf den Standard in der Vorwoche von "Scheißblatt" und brachte auch ins Spiel, die Medienförderung für die Tageszeitung zu streichen. Chefredakteur Martin Gebhart erklärt, warum seiner Meinung nach eine rote Linie überschritten wurde.

Chronik-Redakteurin Teresa Sturm spricht mit Gebhart auch über die vergangenen Gemeinderatswahlen im Burgenland und die kommenden Gemeinderatswahlen am 26. Jänner in Niederösterreich. Dabei erklärt er auch aus seiner Sicht, warum der bundespolitische Einfluss gar nicht so groß ist, wie viele denken.