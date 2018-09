Schalldämpfer: Jagdverbände drängen auf generelle Freigabe

Nach einem richtungsweisenden Urteil des nö. Landesverwaltungsgerichts hoffen Österreichs Jagdverbände auf eine generelle gesetzliche Freigabe für Schalldämpfer bei der Jagd. Wie vom KURIER berichtet, hat ein Richter am Mittwoch nach einem Lokalaugenschein samt Schussabgabe in einem Wald bei Purkersdorf einem gewöhnlichen Freizeitjäger einen Schalldämpfer zugesprochen. Bisher hatten Höchstgerichte alle Anträge abgelehnt und sich darauf berufen, dass der Schuss im Interesse von Spaziergängern und Waldbesuchern auch weiterhin deutlich hörbar sein muss. Anscheinend sind auch die Höchstgerichte den irreführenden Szenen in Hollywood-Streifen aufgesessen, in denen Protagonisten wie James Bond und Co. nur noch zischend mit Schalldämpfer durch die Gegend schießen.

Mit diesem Trugschluss hat das Landesverwaltungsgericht ein für alle Mal aufgeräumt. Selbst mit Schalldämpfer ist der Schuss aus einem Jagdgewehr mit 130 Dezibel immer noch so laut hörbar wie ein Rockkonzert.