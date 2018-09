Sanierung einer Umweltbombe, die von Weltkriegsbomben ausgelöst wurde

Wegen ihres Zukunftsprojekts, mit umweltfreundlichem Wasserstoff Stahl produzieren zu können, wurde die Voest Linz zuletzt zum Treffpunkt der EU-Energieminister. Österreichs Umweltpolitiker pilgern derzeit aber auch aus einem ganz anderen Grund zu den Linzer Stahlkochern. Dort wird nämlich mit einem enormen Aufwand, aber auch technischer Raffinesse Österreichs größte Altlast saniert.

Zur Altlast „ Kokerei Linz“ kam es, als im Zweiten Weltkrieg die damaligen Göring-Werke bombardiert wurden. Ein riesiges Areal im nördlichen Teil des späteren Voest-Werks wurde hochgradig mit Benzol- und Teerprodukten kontaminiert. Die Koksaufbereitung wurde nach dem Krieg am Gelände wieder hochgefahren und umliegende Bombentrichter gleich mit Abfällen aus der Teerdestillation und Benzolverarbeitung gefüllt.

Vor allem die Technologie, in einer innovativen Nasstrennanlage kontaminierten Schotter zu reinigen und gleich wieder am Gelände zu verbauen, nannte Niederösterreichs Landesvize und Vorsitzender der Bundesaltlastenkommission Stephan Pernkopf, bei einem Lokalaugenschein vorbildlich. Zigtausende Lkw-Fahrten können so vermieden werden.

Seit 2012 wird an der Sanierung des 35 Hektar großen Geländes mit rund 500.000 Kubikmeter hochgradig belastetem Untergrund gearbeitet. 20 Millionen Euro Förderung teilte der Bund nun für die Reinigung einer weiteren Teilfläche des Kokerei-Geländes zu. Insgesamt wird die Beseitigung dieser Altlast bei laufendem Betrieb bis ins Jahr 2035 dauern und 163 Millionen kosten. Bisher wurden 122 Mio. Euro aufgewendet. Die aktuelle Teilfläche wird bis 2020 bereinigt sein.