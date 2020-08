Salzburger Alkolenker mit zwei Kindern im Auto gestoppt

In der Pinzgauer Bezirkshauptstadt Zell am See hat die Polizei am späten Montagabend einen 36-jährigen Alkolenker gestoppt. Der Mann war zuvor wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass im Wagen nicht nur der betrunkene Fahrer, sondern auch seine zehnjährige Tochter und sein zwölfjähriger Neffe saßen.

Ein vor Ort durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Dem Lenker wurden der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel abgenommen, die Kinder an Angehörige übergeben. Der Pinzgauer wird nun nicht nur wegen der Verkehrsdelikte, sondern auch bei der Jugendwohlfahrt angezeigt.