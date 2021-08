Salzburg: Wohnungen nach Brandstiftung in Tiefgarage evakuiert

In der Stadt Salzburg ist am Donnerstag kurz nach 3.00 Uhr eine Tiefgarage einer Wohnanlage in Liefering in Brand geraten. Die Bewohner der beiden Häuser wurden von einer Zeugin alarmiert, sie konnten alle ihre Wohnungen verlassen. Laut Polizei wurde niemand verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge haben drei unbekannte Täter abgestellte Mopeds, vermutlich zwei Stück, mit Benzin übergossen und angezündet.

Die aufmerksame Anrainerin hatte auch die Berufsfeuerwehr verständigt. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen. Das Feuer hat an der Hausfassade und an Einrichtungen einen hohen Schaden angerichtet. Der Gesamtschaden muss noch beziffert werden. Die Ermittlungen bezüglich der Täter laufen, sagte eine Polizei-Sprecherin.