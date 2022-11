Salzburg: Verletzter Schwan aus See gerettet

Am vergangenen Wochenende wurde dem Tierschutzhof "Pfotenhilfe" ein verletzter Schwan vom Bürmooser See im Salzburger Flachgau gebracht, der laut Passanten offenbar beim Vorbeischwimmen an einem Angelhaken der anwesenden Fischer hängengeblieben war. Zunächst scheiterten offenbar mehrere Versuche, Hilfe zu holen oder das Tier einzufangen.

Als das männliche Tier Stunden später geschwächt am Ufer saß, wurde es von einer Tierfreundin gesichert und zum Tierschutzhof gebracht, wo es erstversorgt wurde. Der Schwan hat ein stark geschwollenes Bein, das von einer infizierten Wunde stammt, die von einem Angelhaken stammen dürfte. Er wird derzeit gesundgepflegt, befindet sich bereits auf dem Weg der Besserung und kann in wenigen Tagen zum See zurückgebracht werden.