Salzburg sorgt für Mini-Babyboom

" Österreich stirbt nicht aus", so die beruhigende Nachricht von jemandem, der es wissen muss: Thorsten Fischer, Vorstand der Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in Salzburg. In seiner Abteilung wurden im Vorjahr 2513 Babys geboren. Beim KURIER-Lokalaugenschein am Montag waren es mittags bereits drei.

Den Mini-Babyboom habe seiner Beobachtung nach vor etwa drei Jahren seinen Lauf genommen. Jetzt hat die Statistik Austria dazu neue Zahlen präsentiert: 17.992 Geburten im ersten Quartal, das sind 3,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2013. Ganz vorne liegt Salzburg mit einem Plus von 7,9 Prozent, dahinter das Burgenland (+5,2), Oberösterreich (+5,1), die Steiermark (+4,8), Wien (+4,1) und Niederösterreich (+3,8). Am Ende der Skala steht Vorarlberg mit einem Minus von 2,9 Prozent. Die Uni-Klinik in Salzburg profitiere von seinem Einzugsgebiet, erklärt Fischer: Mütter aus dem bayrischen Grenzbereich und aus den Nachbarbundesländern kommen, wenn sie es sich aussuchen können, hierher.