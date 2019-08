Salzburg: Erschöpfter Flamingo aus Almkanal gerettet

Ein erschöpfter Flamingo ist am Dienstag aus dem Almkanal in der Stadt Salzburg gerettet worden. Den aus der seit Jahrzehnten bestehenden Flamingo-Kolonie des St. Peter Weihers stammenden Vogel dürfte die Abenteuerlust gepackt haben. Er warf sich in die Fluten des Kanals, unterschätzte aber die Strömung und wurde 2,5 Kilometer weit mitgerissen. Schließlich blieb er in einem Treibgut-Gitter hängen.

Laut Polizei beobachteten mehrere Passanten im Stadtteil Riedenburg am Abend den vorbeitreibenden, panisch rudernden Flamingo. Sie alarmierten die Polizei und halfen den Beamten bei der Suche nach dem in Not geratenen Federvieh, das sie mittlerweile aus den Augen verloren hatten.