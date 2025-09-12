Österreich

Salzburg: 12-Jähriger von 300 Kilo schweren Weidegittern erdrückt

Der Bub verstarb noh an Ort und Stelle. Ermittlungen sollen den Unfallhergang klären.
12.09.25, 08:53
Ein zwölfjähriger Bub ist am Donnerstag auf einem Bauernhof in Maria Alm (Pinzgau) von Weidegittern erdrückt worden. Die Gitter fielen um.

Die Last von insgesamt rund 300 Kilogramm fiel auf den Buben. Dieser verstarb an Ort und Stelle, teilte die Polizei mit. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Stall. 

Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls wurden eingeleitet und gerichtliche Obduktion angeordnet.

