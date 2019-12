Salzburg: Alko-Lenker krachte in zwei Polizeiautos

Zwei am Straßenrand geparkte Einsatzautos der Polizei wurden am späten Sonntagabend einem Alko-Lenker in Salzburg zum Verhängnis. Der 55-Jährige übersah die beiden Autos in Bergheim und krachte frontal in den ersten Wagen. Durch die Wucht des Anpralls wurde dieser auch auf das zweite Polizeiauto geschoben. Beide Dienstfahrzeuge wurden massiv beschädigt.

Auch der Pkw des Unfalllenkers, der unverletzt geblieben war, wurde schwerst beschädigt. Die beiden Streifenbesatzungen befanden sich zum Glück nicht in den Autos. Sie waren gegen 23 Uhr wegen eines Einbruchalarms nach Bergheim gefahren. Im Nahbereich des betroffenen Objekts stellten die Beamten ihre Autos ab und überprüften den Alarm. Ihren Einsatz mussten sie aber nach kurzer Zeit abbrechen und die Aufmerksamkeit auf ihre Einsatzfahrzeuge richten. Der Autolenker war mit einem gewaltigen Knall in das Polizeiauto gekracht.

Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bergheim war mit Aufräumarbeiten beschäftigt.