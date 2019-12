Saftige Pleite einer Baufirma für Großinvestoren

Ob diese Geschäfte in Zukunft tatsächlich erfolglich geführt werden können, müssen am Ende die Gläubigervertreter beurteilen. „Das Kerngeschäft der Antragstellerin besteht in der Sanierung von Wohnungen im Auftrag von Großinvestoren. Die Hauptursache der Insolvenz sieht der Geschäftsführer der Antragstellerin darin, dass er Ende 2018 mangels genügend eigener Arbeiter einen Subunternehmer beigezogen habe, der sich im Nachhinein als höchst unzuverlässig erwiesen habe", teilt die Baufirma dem Gericht mit.

Und weiter heißt es: „Aufgrund vom Subunternehmer zu verantwortenden Verspätungen und den damit einhergehenden Kosten sowie erheblichen Kosten für Ersatzvornahmen konnten diverse Aufträge nicht gewinnbringend bzw. nicht mehr kostendeckend abgeschlossen werden.“ Folglich geriet die Baufirma „zunehmend in einen Liquiditätsengpass, der letztlich zum Eintritt der Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit geführt hat“.