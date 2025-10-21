Rotes Kreuz warnt: Immer mehr Menschen kämpfen mit Armut

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) hat bei seiner Jahrespressekonferenz am Dienstag in Baden auf zunehmende Armut im Land hingewiesen. Bei der Gründung der "Team Österreich Tafel" 2010 habe es jährlich 600.000 Abholungen an den Ausgabestellen gegeben, inzwischen seien es 1,1 Millionen, berichtete Präsident Gerald Schöpfer. Der steigende Andrang in den Sozialeinrichtungen mache Sorge. Sparen sei sinnvoll, so Schöpfer, "aber nicht auf Kosten der Menschlichkeit".

Bei 3,4 Millionen Einsatzfahrten im Jahr würden 68 Millionen Kilometer zurückgelegt, sagte der Präsident. Mehr als 3,2 Millionen Patienten würden betreut. Auf jährlich 330.000 Vollblutspenden und somit 165.000 Liter Blut verwies Schöpfer ebenfalls. Jeder könne in die Lage kommen, auf die Mitmenschlichkeit anderer angewiesen zu sein, fügte er hinzu. Armut kein Randthema Österreich gehöre zu den wohlhabenden Staaten dieser Erde, aber gleichzeitig sei Armut kein Randthema, ergänzte ÖRK-Generalsekretär Michael Opriesnig. Zudem erinnerte er an weltweit derzeit 130 bewaffnete Konflikte und auf Katastrophen, die angesichts des Klimawandels weiter zunehmen würden. In allen Krisenregionen würden sich Menschen in Not an das universale Zeichen des Roten Kreuzes oder Roten Halbmondes wenden. Von der heimischen Politik erwartet das ÖRK laut Opriesnig ein klares Bekenntnis zur internationalen Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit. Geplante Kürzungen bezeichnete er als sehr schmerzhaft.