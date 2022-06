„Riss im Tank“ als mögliche Ursache für Unfall in Raffinerie

Vor gut zwei Wochen hat sich in der Raffinerie Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha ein Unfall ereignet, aufgrund dessen die OMV nun um 80 Prozent weniger Benzin, Diesel und Kerosin produzieren kann. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner dürfte „ein Riss am Boden des Tanks“ Grund für den Unfall sein, die Untersuchungen laufen aber noch.

In einem rund 30 Meter hohen Silo war ein Wasserdrucktest durchgeführt worden. „Die gesamte Anlage war zu diesem Zeitpunkt frei von Gas und Öl“, sagt Schwaigerlehner.