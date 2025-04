In den österreichischen Bergen sind 2024 insgesamt 309 Menschen ums Leben gekommen .

Dies bedeutete einen starken Anstieg gegenüber dem Jahr 2023 mit 271 Todesopfern . Auch das 10-Jahres-Mittel von 284 Toten wurde deutlich übertroffen, teilte das Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Donnerstag mit.

67 Prozent der Alpintoten waren älter als 51 Jahre

Die Zahl der Verletzten indes blieb mit 9.324 Personen zwar auf dem Vorjahresniveau, lag aber ebenfalls deutlich höher als im Zehn-Jahres-Mittel (7.982).

Auch die Zahl der Unfälle im alpinen Raum stieg im Vorjahr deutlich an: nämlich von 9.583 auf insgesamt 9.761 Unfälle (Zehn-Jahres-Mittel: 8.422). 13.999 Menschen verunfallten im vergangenen Jahr - davon fast die Hälfte, nämlich 6.260 Personen, auf Pisten und Skirouten. Im Sommer stachen vor allem die 3.226 Verunfallten beim Wandern und Bergsteigen hervor. 67 Prozent der Alpintoten waren älter als 51 Jahre, wobei die häufigste Todesursache dieselbe blieb wie in den vergangenen Jahren: Bei 27 Prozent der Verstorbenen war eine Herz-Kreislauf-Störung für den Tod verantwortlich. Ebenfalls beträchtliche 20 Prozent an Alpintoten verunfallten aufgrund eines Absturzes. Lawinentote gab es im vergangenen Jahr 16, im Jahr zuvor waren noch 18 Personen durch Schneebretter ums Leben gekommen.

Die Zahl der Alpintoten stellte zwar einen Rekord dar, was die vergangenen zehn Jahre betraf, allerdings nicht für weiter in der Vergangenheit liegende Zeiten. Es waren jedenfalls schon mehr Alpintote gezählt worden als im vergangenen Jahr.