Reiseverkehr: Trotz Abfahrverbot kein Autobahnchaos in Salzburg

In Salzburg, wo an diesem Wochenende erstmals 16 Abfahrten auf der Tauernautobahn (A10) für Stauflüchtlinge gesperrt waren, kam der Verkehr ebenfalls nie zum Stillstand. „Es gab zwar vor allem Richtung Süden sehr reges Verkehrsaufkommen, aber keine nennenswerten Stauungen“, berichtete Friedrich Schmidhuber, Leiter der Salzburger Verkehrspolizei, am Samstag.

Keine Probleme habe es auch bei den erstmals verhängten Ausfahrverboten gegeben. „Es hat keinen Ausweichverkehr auf das niederrangige Straßennetz gegeben. Die Verkehrsteilnehmer waren offenbar sehr gut über die Maßnahmen informiert“, zog Schmidhuber Bilanz.