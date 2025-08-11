Schlupfloch: Non-binärer Pass dank deutschem Wohnsitz

In Österreich weiblich, in Deutschland divers: Bis vor Kurzem hatte Emil R. zwei unterschiedliche Geschlechtseinträge. Am Papier änderte sich das Geschlecht bei jedem Grenzübertritt. „Eine absurde Situation“, wie Emil R. selbst sagt. Emil R. ist 30 Jahre alt, hat die österreichische Staatsbürgerschaft, arbeitet in Deutschland und ist nicht-binär. Bedeutet: die Geschlechtsidentität weicht vom bei der Geburt zugewiesenen (biologischen) Geschlecht ab. Für Emil R. wurde am Magistratischen Bezirksamt Wien 15/16 nun ein Reisepass mit dem Geschlechtseintrag „X“ ausgestellt, wie die MA 62 auf KURIER-Anfrage bestätig. Das Besondere daran: Das ist in Österreich eigentlich gar nicht möglich.

Emil R. ist non-binär, fühlt sich also weder als Mann noch als Frau.

Der Grund: Der Eintrag im Reisepass leitete sich vom Eintrag im Personenstandsregister ab (siehe Infobox), zuständig ist die MA 63. Für Inter*- Personen (Geschlechtsmerkmale sind nicht rein männlich oder weiblich) ist es dort bereits möglich das Geschlecht auf „inter“, „divers offen“, oder „kein Eintrag“ zu ändern. Geschlecht muss in allen EU-Ländern gelten Im Gegensatz dazu gelten nicht-binäre Personen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale eindeutig entweder als Frau oder Mann. Sie können ihren Eintrag nur von weiblich auf männlich oder umgekehrt ändern. Der Wohnsitz in Deutschland macht Emil R. zu einem Sonderfall. In Deutschland erleichtert das Selbstbestimmungsgesetz seit 2024 die Änderung des Geschlechtseintrags. So auch für Emil R., dessen Eintrag in Bochum geändert wurde.

Begriffe Nicht-binär : Nicht-binäre Menschen fühlen sich weder als Mann noch als Frau. Personen werden allerdings von Behörden aufgrund ihrer körperlichen Merkmale eindeutig dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zugeordnet. Inter-Personen: Sie weisen nicht eindeutige körperliche Geschlechtsmerkmale auf (auch als biologisches Geschlecht bezeichnet). Das kann zum Beispiel die Anatomie betreffen, aber auch genetische Merkmale oder Hormone.

Im Oktober 2024 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), dass Geschlechts- und Namensänderungen, die in einem EU-Land durchgeführt wurden, von allen anderen EU-Ländern akzeptiert werden müssen: eine EU – ein Geschlecht, sozusagen. Behördliche Fehler? Der allererste Reisepass mit „X“ für eine nicht-binäre Person ist es jedoch nicht. Bei der MA 36 sind zumindest vier weitere Fälle bekannt, eine deutsche Wohnadresse liege bei all diesen Fällen aber nicht vor. Auf welcher Grundlage die Pässe mit einem „X“ ausgestellt wurden, ist nicht ganz klar. Behördenfehler, wie der „Verein nicht-binär“ vermutet: „Wir wissen von zwei, drei Fällen, wo die Behörde das Geschlecht geändert hat, obwohl sie es nicht hätten tun dürften. Wir haben es stillschweigend dabei belassen, damit gegen die antragstellenden Personen kein Verfahren aufgerollt wird.“