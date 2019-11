Regierungskrise in Innsbruck: Vierer-Koalition versucht Neustart

Der hat sich letztlich in einem Machtpoker verzockt. Denn daraus, worauf der Stadtchef mit der Abwahl von Oppitz-Plörer abzielte, hat er nie ein Hehl gemacht. Er hoffte darauf, dass sich seine Vorgängerin zurückzieht oder ihre Fraktion jemand anders als die langjährige Bürgermeisterin für die Stadtregierung nominiert.

Doch die Fraktion Für Innsbruck stellte sich hinter ihre Chefin, die unbeirrt erklärte, an der Zusammenarbeit festhalten zu wollen. Damit hatte sich Willi in eine Sackgasse manövriert. In letzter Konsequenz wäre nur noch ein Bruch der Koalition und die schwierige Suche nach neuen Mehrheiten als Alternative möglich gewesen.