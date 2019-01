Rechnungshof prüft das frisch eröffnete Haus der Musik

Bis zur Eröffnung im vergangenen Oktober war das Haus der Musik ( HDM) in Innsbruck eine von Österreichs größten Kulturbaustellen. Politisch bleibt das gegenüber der Hofburg errichtete Gebäude auf absehbare Zeit weiter eine Baustelle.

Laut KURIER-Informationen wird das HDM nun nämlich vom Rechnungshof in Wien unter die Lupe genommen. Das soll zwar nicht einem konkreten Verdachtsfall, sondern vielmehr der Tatsache geschuldet sein, dass in Österreich nicht so oft ein neuer Kulturbau errichtet wird.