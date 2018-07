Millionen-Debakel: Stadtchef lässt „Vertrauensmann“ prüfen

Der Titel der Veranstaltung, die am kommenden Sonntag am Innsbrucker Patscherkofel stattfindet, klingt nach feinster Satire: „Der Hausberg hat den Blues“ ist aber keine Anspielung auf die Millionen-Mehrkosten beim Bau der Bahn auf dem besagten Berg. Der Event ist bloß Teil des alljährlich wiederkehrenden New Orleans Festivals.

Der Blues, den der Neubau der im Dezember erbauten Patscherkofelbahn der Stadtpolitik beschert, ist dennoch ein nachhaltiger. Vor einem Monat musste der Gemeinderat der Bahn-Gesellschaft einen Zuschuss von elf Millionen Euro gewähren. Vor allem das Vorantreiben des Baus, um trotz aller Widrigkeiten in die Saison starten zu können, hat für die Mehrkosten gesorgt. Da noch etliche Schlussrechnungen der beauftragten Firmen fehlen, ist noch nicht klar, ob nicht noch weiteres finanzielles Ungemach droht.

Dass das Debakel erst nach der Gemeinderatswahl im April bekannt wurde, macht nicht nur die Opposition stutzig, sondern auch die Koalitionspartner der nunmehrigen Ex-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck). Und auch das Vertrauen in die Geschäftsführung der Patscherkofelbahn hat tiefe Risse. Oppitz-Plörers Nachfolger Georg Willi (Grüne) hat inzwischen einen externen Controller engagiert. „Er hat sich in den vergangenen Tagen die Unterlagen angeschaut“, sagt Willi. Er will sicherstellen, dass die Stadt nur Rechnungen begleicht, die auch tatsächlich berechtigt sind. „Ich brauche einen Mann meines Vertrauens, der da drüber schaut“, sagt der Bürgermeister.