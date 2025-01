Viel zu schnell unterwegs: Polizei bremste Raser in Salzburg und Wien aus

Die Polizei wurde auf den Raser aufmerksam, da der Mann mit seinem Pkw eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Anif überholte, hieß es in einer Aussendung.

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf, konnten den 25-jährigen Pkw-Lenker jedoch erst nach mehreren Kilometern im Bereich der Autobahnabfahrt Hallein einholen und schließlich anhalten.

Der Wagen wurde vorläufig beschlagnahmt und die Polizei nahm dem Raser seinen Führerschein ab. Der Mann wird bei der Bezirkshauptmannschaft Hallein angezeigt.

Autoabnahme droht

Auch in Wien bremste die Polizei am Freitagabend einen Raser aus: Im Zuge einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung in Wien Favoriten wurde ein Pkw mit erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitung von einem Radarmessfahrzeug gemessen.

Es wurde eine Geschwindigkeit von 93 km/h statt erlaubter 30 km/h gemessen. Dem angezeigten Lenker drohen ein Führerscheinentzugsverfahren sowie die allfällige Beschlagnahme des Pkw.