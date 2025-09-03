Falsches Ablaufdatum: Bio-Räucherlachs wird zurückgerufen

Der Räucherlachs der Billa-Eigenmarke "Billa Bio" wird zurückgerufen. Der Fisch wird in einer Packungsgröße von 100 Gramm verkauft.

Wie der Hersteller erklärt, gebe es ein Problem mit der Etikettierung: "Aufgrund eines Druckfehlers wurde fälschlicherweise 93.09.2025 als Verbrauchsdatum auf dem Produkt angebracht. Das Produkt hält bis zum Verbrauchsdatum 03.09.2025. Nach dem 03.09.2025 kann die Haltbarkeit nicht mehr garantiert werden, es wird von einem Verzehr nach dem 03.09.2025 abgeraten."

Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort in den Billa-Märkten retourniert werden. Ein Kassenbon ist dafür nicht erforderlich.