Prozess um Copa Cagrana: Ex-Generalpächter wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Die Wiener Stadtregierung und Norbert Waldenburg, der ehemalige Generalpächter der Wiener Copa Cagrana, werden in diesem Leben keine Freunde mehr. An die 120 gerichtliche Verfahren hat Waldenburg alias Weber gegen die Stadt angestrengt, aber nur in einem Fall, es geht um einen versunkenen Ponton, soll er mit einer Schadenersatzklage gegen die Stadt reüssiert haben.

Am Mittwoch musste sich Waldenburg am Straflandesgericht Wien vor Richter Christian Böhm verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Steuerhinterziehung in Höhe von 1,801 Millionen Euro vor. Laut Finanz sollen Waldenburg und seine Boardwalk Entwicklungs GmbH für die Jahre 2007 bis 2016 keine Steuererklärungen (Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer, Kapitalertragssteuer) bei der Finanz abgeliefert haben.

„Die Steuern wurden nicht oder nicht vollständig erklärt“, sagte die Vertreterin der Finanz vor Gericht. Erst durch eine Razzia konnte die Finanz Buchhaltungsbelege sicherstellen.