Prozess in Salzburg nach Schüssen auf Wiener: "Bin nicht aggressiv“

Am Landesgericht Salzburg startete am Mittwoch ein dreitägiger Prozess gegen einen Niederländer wegen Mordversuchs. Der 32-Jährige soll im Juli 2020 in Zell am See im Streit acht Schüsse auf einen Wiener abgefeuert haben. Er gestand sieben Schüsse und eine schwere Körperverletzung. Zuerst habe der Wiener die Waffe auf ihn gerichtet, er habe sie wegschlagen können und die Schüsse abgegeben, sagte der Angeklagte.

Dass der Wiener noch lebt, „grenzt an ein Wunder“, sagte die Staatsanwältin. Das Opfer erlitt mehrere Bauchschüsse, Durchschüsse an der Hand, am Hüftgelenk und an einem Hoden.