Prostituierte zerstückelt: Heute Mordprozess gegen Alfred U.

Es ist nicht der erste Gang vor den Richter, den Alfred U. am Mittwoch um 9 Uhr gehen muss. Der 64-Jährige hat eine ganze Latte an Vorstrafen: Freiheitsentziehung, Vergewaltigung und Totschlag. Am Mittwoch muss sich der Wiener wegen Mordes verantworten.

Er soll am 29. März 2018 die 28-jährige Ungarin Zsuzsanna R. in seinem Schlafzimmer in Wien-Brigittenau erwürgt haben. Ihre Leiche soll er in der Badewanne mit Säge und Messer zerstückelt und zum Teil im Neusiedlersee versenkt haben.

"Ich werde im Häf'n sterben"

Alfred U. hat viele Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Und er weiß: „Ich werde im Häf’n sterben.“ Das sagte der Mann nach seiner Festnahme.

Beim Prozess werden zahlreiche Sachverständige zu Wort kommen. Unter anderem der psychiatrische Gutachter Peter Hofmann.

Er bescheinigte dem 64-Jährigen eine hochgradig geistige Abnormität und stufte den Mann als gefährlich ein. In seinem Gutachten spricht er von einer Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Elementen und Zügen von Kannibalismus.